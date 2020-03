Nella già omofoba Ucraina, il Coronavirus è colpa dei gay

Il patriarca ha poi annunciato che non intende vietare la comunione con i suoi fedeli, e che lo farà dal vivo. Richiamerà quindi molta gente in un unico luogo, forse tra questi ci potrebbe anche essere qualche infetto, asintomatico o meno. Nonostante questo, il patriarca d’Ucraina farà passare il piattino con la comunione, che nella tradizione ortodossa viene passato di mano in mano.

Un modo perfetto per promuovere il contagio.