Omofobia a Cesenatico, Alessandro Zan tuona: “DDL contro l’omofobia in aula al più presto”

L’ultima selvaggia aggressione omofoba all’italiana, avvenuta in una discoteca di Cesenatico, con un ragazzo gay finito in ospedale e operato per emorragia interna, ha scatenato l’immediata reazione del deputato PD Alessandro Zan, relatore della proposta di legge contro l’omotransfobia.

Zan, che nella giornata di ieri aveva denunciato l’ostruzionismo della Lega che in Commissione Giustizia alla Camera ha presentato ben 59 audizioni, ha oggi ribadito l’urgenza di una legge.

A Cesenatico un ragazzo è stato brutalmente aggredito da un gruppo in un locale notturno in quanto omosessuale. Si tratta di una delle più gravi aggressioni omofobe degli ultimi mesi. L’accaduto risale a dieci giorni fa, e solo ora la vittima starebbe decidendo di sporgere denuncia. Piena fiducia nelle forze dell’ordine che sapranno individuare gli aggressori. Ma ancora una volta la vittima di una aggressione omofoba non potrà denunciare l’episodio per ciò che è, ovvero un crimine consumato per l’orientamento sessuale del ragazzo. L’Italia è rimasto l’ultimo dei grandi Paesi europei e occidentali a non avere una normativa di contrasto contro l’odio omotransfobico, un ritardo gravissimo. Chi si oppone alla proposta di legge contro l’omotransfobia, si oppone anche all’equità di una giustizia che punisce i reati per ciò che realmente sono. Come maggioranza siamo pronti ad approvare la legge al più presto: ieri ho avuto un colloquio con il Presidente Fico, il quale ha convenuto sulla necessità di calendarizzare in Aula il prima possibile la legge. Questa decisione verrà presa alla prossima conferenza dei gruppi parlamentari prevista per fine febbraio.