Omotransfobia, l’Italia scivola al 35º posto su 49 tra i Paesi d’Europa che non difendono le persone Lgbt

I risultati del sondaggio realizzato dall’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) sull’omofobia in Italia (e non solo) sono preoccupanti, ancora una volta. Il progetto intendeva concentrarsi su come le persone LGBTI europee percepiscono la condizione dei loro diritti umani. Come ha spiegato anche Leonardo Monaco, segretario di Certi Diritti:

Si tratta di lavoro di monitoraggio Paese per Paese sulla percezione della qualità della vita da parte delle persone LGBTI in Europa. Dal lavoro alla famiglia, passando per le varie forme di discriminazione nella vita di tutti i giorni: i dati ci dicono che serve subito una nuova strategia nazionale e una roadmap verso l’uguaglianza formale di tutte le famiglie e il superamento dei crimini e dei discorsi d’odio.

Interessante poi quanto emerso dal lavoro di ricerca della FRA e della mappa di ILGA-Europe, dove si nota come le persone LGBT siano più libere nel sentirsi sé stessi. Ma non c’è un dato negativo: il numero di episodi omofobi continua a salire. Come confermato da Yuri Guaiana, presidente di Certi Diritti, il dato italiano è quello più preoccupante.

Solo il 39% si dichiara visibile, ma la media europea si attesta al 47%. Nei confronti della politica, il sondaggio ha rilevato che solo l’8% pensando che il governo sia attivo contro pregiudizi, intolleranze e discriminazioni. La media degli altri Paesi su questo punto è pari al 33%.

Sulla scala della libertà, l’omofobia in Italia ci porta al 35° posto, su 49

L’Italia si attesta al 35º posto su un totale di 49, classificandosi ultimo tra i grandi Paesi occidentali. Nel 2015, il Belpaese era 34esimo. E ciò significa che nell’arco di 5 anni le condizioni di vita per la comunità LGBT sono addirittura diminuite.