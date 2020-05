Omotransfobia, anche il Presidente della Camera Roberto Fico a favore di una legge

Dopo le parole del Presidente della Repubblica e le parole del premier Giuseppe Conte, anche il presidente della Camera si è pubblicamente espresso in favore di una legge contro l’omotransfobia.

Roberto Fico, ospite di Giovanni Floris a Di Martedì, ha ieri sera ribadito l’importanza di un deciso intervento politico per dire basta alle discriminazioni e alle violenze nei confronti della nostra comunità.

Domenica era la giornata contro l’omotransfobia, sono convinto e d’accordo che è importante parlarne, perché quando si parla di discriminazioni ne siamo coinvolti tutti, dobbiamo superarle e dobbiamo andare avanti nella discussione, così in Parlamento. Fermo restando che anche il Parlamento deve lavorare nella normalità deve poter parlare anche dei disegni di legge normali.

Domani alle ore 12:30, in Commissione Giustizia, riprenderà ufficialmente l’iter relativo alla legge contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia che vede il deputato Pd Alessandro Zan relatore. Si tratterà di audizioni informali in videoconferenza e in streaming on line, che coinvolgeranno anche Givenvra Cerrina Feroni, professoressa di diritto costituzionale italiano e comparato presso l’università degli studi di Firenze; Mauro Ronco, professore emerito di diritto penale presso l’Università degli studi di Padova; e Roberto Baiocco, professore di psicologia presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.