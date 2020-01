Omofobia, un 2019 da incubo per Londra: 60 denunce a settimana

Se il 2019 italiano è stato un anno drammatico, per quanto riguarda l’omofobia, anche nel Regno Unito la situazione è diventata pericolosamente allarmante. I dati ufficiali parlano infatti di un aumento del 55% di crimini di odio omofobico in 5 anni solo e soltanto a Londra, città da tutti considerata multiculturale e assolutamente aperta alla comunità LGBT. Ma evidentemente non è tutto oro quel che luccica. Se nel 2015 si erano raggiunti 2016 atti di violenza, nel 2019 siamo arrivati a 3111. Solo a Londra, ripetiamo. Si tratta di quasi 60 crimini omofobi a settimana, quasi 9 al giorno.

Una crescita esponenziale, e molto preoccupante, che coinvolge direttamente l’amministrazione cittadina. Un portavoce dell’attuale sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha affermato che 6 milioni di sterline sono stati investiti per affrontare crimini di odio di ogni tipo.

Una delle ultime denunce di omofobia ha coinvolto Bradley Birkholz, YouTuber e un attivista che ha dichiarato alla BBC di essersi trasferito dalla California a Londra perché convinto fosse un “paradiso progressista”. Tuttavia, ha affermato di aver “trovato una città ostile verso qualsiasi tipo di differenza”, con tanto di aggressione in strada a due mesi dal suo arrivo. “Sono obbligato ad evitare quei punti di Londra dove si trovano grandi folle ubriache, perché la gente è incoraggiata a molestare persone LGBT come me”. “Di notte cerco di evitare la metropolitana, quando la prendo sono terrorizzato”.