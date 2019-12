Omofobia a Milano, il PD insiste: “la legge contro l’omotransfobia non è più rinviabile”

Ha scosso il Paese l’aggressione omofoba avvenuta a Milano nel weekend, con un ragazzo deriso e aggredito da 10 persone in zona Ticinese. Il Partito Democratico, al governo con il Movimento 5 Stelle e LEU, ha ribadito l’urgenza di una legge contro l’omotransfobia, chiedendo alla maggioranza (e non solo) di far presto.

Un ragazzo di 25 anni è stato aggredito a Milano, in zona Porta ticinese. A circondarlo c’erano dieci persone. Ha riportato una ferita alla testa e un forte trauma al torace.

Manca un particolare in questa triste storia, quel ragazzo è gay. E, in quanto gay, è stato aggredito e picchiato.

Nell’ultimo anno in Italia i casi registrati di violenza nei confronti di persone LGBT sono aumentati del 33%.

Una legge contro l’omotransfobia non è più rinviabile.

Il PD si è già impegnato a farla approvare quanto prima. Faremo di tutto per fermare odio, aggressioni e discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Perché riguarda la vita delle persone, le nostre comunità, che vanno difese e tutelate.

Monica Cirinnà, senatrice PD, ha rincarato la dose: “Ancora un caso di violenza omofoba, stavolta a Milano. Abbraccio la giovane vittima con tutto il mio affetto: sei più forte di tutto questo odio e di questa orribile violenza. Dobbiamo approvare in fretta la legge contro i crimini d’odio e la violenza omotransfobica: per farlo, rinnovo la mia proposta di formare un gruppo di lavoro bicamerale con i membri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, come facemmo per la legge sulle unioni civili, per evitare la doppia lettura e approvare la legge prima dell’estate!“.