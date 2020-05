Over the Rainbow, il Brighton Pride 2021 celebrerà medici e infermieri

L’atteso Brighton Pride del 2020, impreziosito dalle presenze di Mariah Carey e delle Pussycat Dolls, è stato cancellato causa Coronavirus poche settimane fa, ma gli organizzatori hanno già annunciato che dal 6 all’8 agosto del 2021 il Brighton Pride tornerà a vivere, con un’edizione interamente dedicata al Servizio Sanitario Nazionale inglese.

Il tema sarà “Over the Rainbow”, in omaggio proprio ai medici, agli infermieri, a tutti i sanitari che ancora oggi nel Regno Unito stanno combattendo il Covid-19, che ha contagiato nel Paese 223.000 persone, uccidendone 32.065.

Il Brighton Pride, che ha raccolto quasi 1 milione di sterline per le associazioni comunità LGBT locale negli ultimi sei anni, vedrà anche il ritorno del festival Fabuloso – Pride on the Park a Preston Park, sabato 7 e domenica 8 agosto 2021. Mariah Carey, ulteriori impegni permettendo, dovrebbe tornare dopo la cancellazione del Brighton Pride del 2020.

Proud and excited to announce the new theme for next year’s LGBTQ+ Community Parade will be OVER THE RAINBOW, a fabulous celebration of our NHS & Key workers and LGBTQ+ community organisations that have supported us through these difficult times.https://t.co/QASDEbgq0W pic.twitter.com/ZVc5gkGzLf

— Brighton & Hove Pride (@PrideBrighton) May 7, 2020