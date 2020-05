Papà teme che il figlio di un anno sia gay perché ama le banane, i fiori e l’arcobaleno

Una donna ha chiesto consigli on line in relazione al marito, ossessionato dall’eventuale e presunta omosessualità del figlio. Che ha appena un anno. L’uomo di 24 anni starebbe ulteriormente stressando la mamma, già oberata di impegni casalinghi e lavoro, con le sue inutili e ridicole preoccupazioni nei confronti del bebè.

“Va avanti da mesi, sono stanca, lo trovo molto strano e anche se ci ho provato diverse volte non sembra capire quanto sia ridicolo tutto ciò“, ha scritto la donna su Reddit. Ma quali sarebbero le ‘motivazioni’ che porterebbero questo giovane padre a credere il figlio omosessuale? Intanto il bebè preferisce sua madre a suo padre. Poi gli piaccioni i fiori e i libri, cosa che lui considera ‘troppo per un uomo’. Il bimbo ama quando la luce penetra attraverso le finestre, dando vita a piccoli arcobaleni sul pavimento. Ma l’ultima goccia che ha fatto traboccare il folle vaso è stato un frutto. Al bambino piace infatti la banana, con il papà che avrebbe sgridato la mamma per avergli ‘permesso di fare qualcosa che sembrava sessuale’.

“La mia pazienza sta per finire“, ha concluso la donna, esausta, che ha spiegato al marito come i bimbi tanto piccoli non abbiano ancora una sessualità, e che il loro figlio avrà amore incondizionato, che sia gay o etero. Ma l’uomo non ha mosso ciglio. Ha iniziato a fare battute con i colleghi sulla sua passione per i fiori ha provato a convincere il padre, ovvero il nonno del bambino, sulla faccenda della banana.