Scuola fa lezioni LGBT inclusive, papà trascina via il figlio di 9 anni

Jabar Hussain è un uomo di 51 anni che ha portato via suo figlio di nove anni dalla scuola elementare, a causa di un programma scolastico LGBT inclusive. L’uomo è stato denunciato per quanto deciso, a Birmingham, e rischia una multa di 1000 sterline oltre a un anno di carcere, se il figlio Awin non tornerà sui banchi di scuola. Ma l’uomo, noncurante, ha ribadito al Times che tutto ciò non si verificherà.

“Se devo andare in tribunale, andrò in tribunale. Andrò anche in prigione per questo”, ha insistito Jabar, che ha poi scritto una letter ad hoc al consiglio di Birmingham, sottolineando come a suo dire la scuola rafforzi il messaggio che è “buono essere transgender“. La Parkfield Primary School aveva introdotto lezioni basate su un programma chiamato No Outsiders, che utilizza circa 30 libri illustrati per insegnare ai bambini ogni tipo di relazione, comprese quelle LGBT +.

Jabar Hussain ha incaricato i propri avvocati di chiedere una revisione legale nei confronti di questo progetto scolastico, che l’uomo ritiene un vero e proprio “rischio” nei confronti di suo figlio, perché l’educazione alle relazioni della scuola sarebbe “incompatibile” con la fede musulmana.

In precedenza, l’uomo aveva detto che non voleva che a suo figlio venisse detto “va bene essere gay”, aggiungendo che No Outsiders stava promuovendo l’omosessualità e il “transgenderismo”.