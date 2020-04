Papà sospetta dell’omosessualità del figlio e chiede aiuto al web con un’adorabile lettera

“Mio figlio e il suo” amico” sono una coppia. Come faccio a fargli sapere che va tutto bene?”. Così un papà, su Reddit, ha chiesto aiuto al web. “Il mio ragazzo ha 20 anni. È assolutamente il mio orgoglio e la mia gioia, e non c’è niente che possa fare che possa farmelo amare di meno”, scrive l’uomo, che ha definito il figlio “straordinariamente gentile e fieramente leale, coraggiosamente impavido, incredibilmente generoso e, nonostante gli orrori che ha sofferto da bambino, immancabilmente positivo e solare“.

Alcuni anni fa il ragazzo è partito per il college, ma il Coronavirus ha fermato tutto. Il giovane è tornato così a casa, ma insieme ad un coetaneo che ha presentato come “amico”. “Sono tornati da circa sei settimane”, scrive il papà. “Pensano di tenere un basso profilo, lo so, ma li ho sorpresi a fare cose da ‘coppia’ in diverse occasioni”. Ad esempio, il papà li ha sorpresi a guardare la TV con le luci spente, abbracciati. Ha anche sentito l'”amico” chiamare suo figlio “piccolo” e “dolcezza”, ma “ho fatto finta di non accorgermene per evitare l’imbarazzo”.

“Le prove decisive, tuttavia, sono arrivate alcune mattine fa”. “Io mi alzo molto presto per andare a correre, ogni mattina. Da quanto ne sapevo, mio figlio stava dormendo nella sua stanza e il suo “amico” nella stanza degli ospiti “. “Non so perché l’ho fatto, ma martedì mattina ho aperto la porta di mio figlio per controllarlo, come facevo quando era un bambino. Ecco, erano entrambi addormentati, rannicchiati insieme, nel letto di mio figlio “.

Ora che ha assolutamente capito la verità dietro quella “amicizia”, l’uomo si è chiesto come potergliene parlare, come fargli capire che non c’è alcun problema, se è omosessuale.

Come faccio a far sapere a mio figlio e al suo ragazzo che sto bene insieme a loro, che mi sta bene che siano una coppia e che non devono sentirsi come se dovessero sgattaiolare in casa mia? Voglio che si sentano a loro agio qui e voglio che sappiano che li sostengo entrambi, qualunque cosa accada. O non è una buona idea? Forse dovrei lasciar perdere e aspettare che me lo dicano, e se non lo faranno? Ovviamente non voglio forzare nessuno dei due a fare coming out, ma allo stesso tempo odio la sensazione che debbano nascondersi perché sono in casa mia. Cosa dovrei fare?

Questa bellissima e dolcissima lettera paterna ha ricevuto quasi 4000 risposte, con oltre 60000 like e migliaia di commenti pieni di gratitudine per questo papà pieno d’amore per suo figlio. Alla fine l’uomo ha aggiunto un post scriptum, con doveroso lieto fine: “Pensava che lo sapessi, ma nessuno di noi voleva fare la prima mossa perché non non volevamo creare imbarazzo all’altro”. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.