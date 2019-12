Paragona i gay ai pedofili, ai cannibali e ai vampiri: vince un premio “per la difesa dell’insegnamento cattolico”

Michael Del Grande, rappresentante del consiglio scolastico del Distretto Cattolico di Toronto (TCDSB), è stato premiato dalla Campagna Life Coalition per il suo “impegno costante nella difesa dell’autentico insegnamento cattolico”.

Buon per lui, potremmo dire, se non fosse che solo il mese scorso lo stesso Del Grande abbia paragonato l’essere gay alla pedofilia, alla bestialità, al cannibalismo e al vampirismo, alla fine di una riunione del consiglio, che ha ovviamente scatenato l’ira social. Durante l’incontro, Del Grande ha preteso che non venisse inserita alcun tipo di protezione delle persone LGBTQ nel codice di condotta del consiglio di amministrazione.

Bandito per le sue uscite, ha ora fatto suo il premio Joseph P. Borowski, assegnato a “un politico che ha dimostrato un eccezionale impegno per la causa della protezione della vita umana e della famiglia”. Il premio è stato a lui concesso anche “per l’eccezionale coraggio nella difesa del benessere emotivo, psicologico, spirituale e medico dei bambini”.

Nel frattempo, sia il sindaco di Toronto John Tory che il ministro della Pubblica Istruzione Stephen Leece hanno duramente condannato Del Grande, annunciando un’indagine. Su Del Grande pesa anche un’accusa di molestie verbali nei confronti di una studentessa di 16 anni, a causa delle sue opinioni sull’aborto.