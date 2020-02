Attivista LGBT torturato in Egitto, l’Italia si mobilita: no a un nuovo ‘caso Regeni’

La scorsa settimana, Patrick Zaki è stato arrestato all’aeroporto del Cairo, portato in luogo segreto dove è stato picchiato e torturato con l’elettroshock dai servizi segreti egiziani. Solamente dopo 14 ore l’arrivo in Procura, dove è seguito un interrogatorio “legale”, con un avvocato e senza la minaccia di essere torturato nuovamente. Dall’8 febbraio, in Egitto Patrick Zaki viene dipinto come un sovversivo, un ricercato dalla polizia, addirittura fuggito in Italia per promuovere l’omosessualità.

In realtà, Patrick non è altro che uno studente, che ora sta facendo un Master a Bologna. E’ un attivista LGBT e per i diritti umani, è appassionato degli studi di genere, che è anche il campo in cui si sta formando, sia in Egitto che in Italia. Ma questo, a quanto pare, non piace alle autorità egiziane, che lo considerano un criminale da tenere sotto controllo, anche quando era a Bologna. Non appena riconosciuto in aeroporto, la Polizia è intervenuta, per arrestarlo e interrogarlo, inventando verbali, prove e indizi per convalidare la sua detenzione temporanea di 15 giorni, ma che può essere prolungata fino ad anni.

Per liberare Patrick Zaki, si chiede l’aiuto anche dell’Italia

A Bologna, sono già due giorni di mobilitazione. E’ stato organizzato un flashmob in Piazza Maggiore a cui hanno partecipato gli studenti, i docenti e i rappresentanti dell’università di Bologna. Un secondo incontro poi in Piazza Scaravilli. Forse l’Università di Bologna interromperà le collaborazione con gli enti egiziani, in segno di protesta.