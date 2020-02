Ho paura di essere gay per l’omofobia che c’è in Italia

Già alle medie coi primi impulsi sentivo qualcosa, ma lo scacciavo. Non capivo perché il cuore mi battesse tanto quando un ragazzo era gentile o comprensivo.

Il momento più forte è stato un bel giorno, che vedendo un bel ragazzo ho detto, quasi sotto voce “però melo scoperei volentieri” Nei successivi due anni, ho preso coscienza di me, in chiesa pregavo per non pensarci ma adesso non posso più ignorarlo, mi servono risposte e ho cosi tante domande.

Quando l’ho detto alla mia famiglia, i miei genitori mi hanno spedito da un esorcista, poi non ho più detto niente e tutti sono felici. Se solo sapessero la verità non mi aprirebbero più la porta, come per un mio amico e collega di lavoro, appena fece coming out tutti gli dissero di stargli lontano tanto che si è dovuto trasferire sotto minaccia dell’ufficio. Non voglio che mi capiti la stessa cosa, ma non voglio nemmeno rinnegare me stesso.

Ho bisogno di parlare con qualcuno, sono cosi stanco di sentire solo la mia voce. Sono tornato dal pronto soccorso un paio di volte per attacchi di panico così forti da farmi avere arresti respiratori, se non mi avessero salvato sarei morto.