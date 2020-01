Pensione di reversibilità: nuova sentenza a favore delle coppie LGBT d’Italia

Il Tribunale di Foggia ha condannato l’INPS a versare la pensione di reversibilità alla partner superstite di una donna deceduta nel 2011, ovvero cinque anni prima dell’approvazione della legge sulle unioni civili nel 2016. A segnalarlo l’Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lenford.

Ad oggi non esiste ancora il matrimonio egualitario, ma prima del 2016 le coppie LGBT non potevano formalizzare la loro relazione in nessun altro modo. Peccato che lo Stato fosse già prima tenuto a garantire alle persone omosessuali il diritto fondamentale alla vita familiare, come riconosciuto da diverse sentenze della Corte europea dei diritti umani, della Corte costituzionale e della Corte di cassazione. Per tale motivo, le coppie dello stesso sesso che hanno subito un danno a causa della impossibilità di formalizzare la propria relazione oggi possono chiedere di essere “risarcite”.

Nel caso specifico di coppie in cui uno/a dei/delle partner è deceduto/a prima del 2016, la persona superstite ha la possibilità di chiedere il riconoscimento della pensione di reversibilità che trova il suo fondamento proprio nella tutela del diritto alla vita familiare. A stabilirlo il Tribunale di Foggia che, riprendendo sul punto integralmente le motivazioni della Corte di Appello di Milano (sentenza del 26.07.2018, n. 1005), ha riconosciuto come la pensione di reversibilità garantisca il diritto alla vita familiare, che è equivalente nelle coppie che possono accedere al matrimonio o in quelle che oggi possono accedere alle unioni civili.