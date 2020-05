Per amore della Polonia, via alla campagna in favore della comunità LGBT polacca

Circa 100 comuni polacchi si sono autoproclamati “zone libere da LGBT”. Numeri spaventosi, perché stiamo parlando di un terzo della Polonia che ha adottato politiche esplicitamente omofobe, nate per escludere le persone LGBT+ polacche dalla società, dichiarandole nemiche pubbliche. Gruppi potenti e ultra-conservatori hanno ispirato e sostenuto quest’ondata di odio, nel rumoroso silenzio di un’Europa che tendenzialmente preferisce guardare altrove.

Ed è qui che nasce Per amore della Polonia, campagna All Out condotta in collaborazione con Pulse of Europe e con il sostegno di EPOA, LGBTI Liberals of Europe, Atlas of Hate, LSVD, Associazione Radicale Certi Diritti, GayNet e Il Grande Colibrì ODV.

Noi pensiamo di poter convincere le città polacche a rifiutare l’odio inviandogli un messaggio d’amore da parte delle loro città gemellate in Europa e nel mondo. Le città gemellate intrattengono relazioni di lunga data con le loro omologhe in Polonia, in particolare scambi culturali, visite e sostegno reciproco. Se chiedono alle loro città gemellate di rispettare i diritti dei cittadini LGBT+, i loro messaggi saranno ascoltati.

Cliccando QUI potrete aggiungere la vostra firma alla campagna, dimostrando così solidarietà e supporto alla comunità polacca LGBT+ sotto assedio.

Questi i consigli dati alle città partner.

1) Utilizzare il tuo gemellaggio in difesa dei diritti umani:

– Sollevate la questione nella vostra comunicazione con i vostri omologhi polacchi. Chiedete loro quali sono state le motivazioni per dichiarare la loro città “zona libera da LGBT”. Condividete esempi di come le persone LGBT+ fanno parte della vostra comunità locale e in che modo la vostra città li sostiene, ad esempio in occasione del Pride.

– Se visitate la città gemellata alla vostra in Polonia, cercate di organizzare incontri con cittadini o organizzazioni locali LGBT+ e diffondeteli sui social media o invitate i giornalisti a partecipare.

– Se visitate i vostri partner polacchi, organizzate interviste e interventi sui media in cui affrontate la questione e/o incontrate le organizzazioni e gli attivisti locali LGBT+.

– Invitate i vostri partner polacchi a eventi e interviste nella vostra città in cui affrontate la questione e/o incontrate le organizzazioni e gli attivisti locali LGBT+.