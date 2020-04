Voci dal silenzio: storie di persone LGBT+ in isolamento

L’Italia sta attraversando giorni difficili. Le dinamiche sociali e la vita affettiva e sessuale delle persone LGBT+ ne sono state influenzate, così come l’attività delle associazioni sul territorio. In un momento come questo, la condivisione è più importante che mai. Per questo motivo, All Out – un movimento globale per i diritti LGBT+ – ha chiesto alle persone LGBT+ in Italia di raccontare come le loro vite sono cambiate a causa del coronavirus.

Sono arrivate loro tante storie di speranza e solidarietà, ma anche di paure e solitudini affrontate con creatività. “Questa prigionia ha cambiato sicuramente la mia vita. Ho un compagno, marito, e mi considero fortunato perché, in due, la giornata in casa passa più serenamente“, scrive Sandro, da Roma. “La cosa che mi manca è sicuramente uscire, vedere gli amici, una birra…cose veramente banali. Il lavoro si è bruscamente bloccato ma oggi, 26 marzo, è ricominciato anche se in maniera ridotta. Questo virus mi ha creato un ansia di fondo che mi fa percepire il prossimo come una sorta di nemico, da evitare, e sinceramente sarei voluto rimanere a casa invece di tornare a lavorare, facendo un lavoro a contatto con il pubblico“.

“Io svolgo da circa tre anni, l’attività di operatore socio sanitario, con attestato dallo scorso anno“, confessa Gualtiero. “In questo preciso istante lavoro presso una RSA, residenza per anziani – molto blindata – a causa delle restrizioni previste dal PDCM dello scorso 04 marzo. Casa e lavoro, ma una volta alla settimana mi reco al supermercato per la scorta viveri. Cosa è cambiato? Molto sul piano sociale, professionale e politico sia a livello nazionale che transnazionale, sul piano personale, l’esistenza prosegue con i dilemmi e le difficoltà di ogni giorno, ma anche i lati positivi che l’attività di assistenza offre sul piano del rapporto con le persone, le loro esigenze, il momento ultimo della loro lunga vita (pensate agli ultra-novantenni). Detto questo, come persone facenti parte della galassia LGBT, sappiamo e comprendiamo questo difficile e drammatico momento che vivono le persone che sono contagiate dal coronavirus e quelle che sono state contagiate e che purtroppo sono decedute: mi ricorda molto gli anni Ottanta del Novecento quando la comunità omosessuale venne colpita dall’AIDS“.