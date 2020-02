L’80% delle persone LGBTQ vittima di bullismo online

Una persona su quattro non ha detto a nessuno di essere stata vittima di bullismo on line. Meno di una persona su dieci ha denunciato il tutto alla polizia. La stragrande maggioranza, 3 su 4, si è detta insoddisfatta delle reazioni ricevute. Una persona ha rivelato: “L’ho segnalato a YouTube e la risposta è stata che non violava gli standard della community”. Alcuni degli abusi, va detto, provengono incredibilmente dalla stessa comunità LGBTQ. Le persone bisessuali, di genere non binario, transgender o asessuali, hanno affermato di essere state prese di mira da altri membri della comunità.

“Ho sperimentato molta bifobia negli spazi online LGBT”, ha riferito un ragazzo, mentre un altro ha aggiunto: “Non consideratemi più parte della comunità LGBT (anche se sono bisessuale). perché c’è un sacco di odio e tossicità nei nostri confronti.”