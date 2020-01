“Pete Buttigieg è davvero gay? Non ne ha l’aspetto”: i deliri di Mark Steyn

Mark Steyn è un 60enne scrittore e commentatore vicino alla destra repubblicana d’America, spesso ospite di Fox News, che ha posto dubbi sull’omosessualità di Pete Buttigieg, candidato democratico alla Casa Bianca. Il motivo? A suo dire l’ex sindaco di South Bend, in testa ai sondaggi per il voto in Iowa, “non ha l’aspetto del gay”.

E qui bisognerebbe chiedere al signor Steyn quale sarebbe, “l’aspetto omosessuale“. Non contento, il soggetto in questione si è domandato se Elizabeth Warren sia davvero una donna e se Andrew Yang possa essere considerato una “persona di colore” (perché asiatico). Deliri in diretta tv, a buon mercato e insensati, nascosti dietro il paravento del ‘diritto di opinione’, in questo caso evidentemente marchiato dall’idiozia.

Il grande deposito di diversità tra i candidati democratici spetta ad Elizabeth Warren! La prima donna di colore. Sappiamo che è, che cosa è, 1/54 di colore? In realtà, sappiamo che è una donna? Voglio dire, chi può dire che anche questa non sia una grande truffa? Ci sono solo un gruppo di bianchi settuagenari lassù, insieme al sindaco Pete. Siamo davvero sicuri che sia gay? Voglio dire, sembra un tizio del dipartimento di contabilità. Ha un aspetto molto poco gay.

Detto da una persona che l’aspetto di essere molto poco intelligente.