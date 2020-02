Pete Buttigieg vince le primarie democratiche in Iowa

Il sindaco di South Bend Pete Buttigieg, ex soldato e apertamente omosessuale, ha vinto le primarie democratiche nello stato dell’Iowa. La notizia è arrivata poco fa, quando sono state scrutinate il 60% delle sezioni, dopo il malfunzionamento che ha bloccato il voto di ieri.

Già da ieri mattina si sapeva che Bernie Sanders e Pete Buttigieg erano in un testa a testa, ma il primo prevaleva sul secondo di 2 punti percentuali. Le ultime informazioni invece ribaltano la situazione, con Buttigieg al 26,9%. A poca distanza, il secondo posto va appunto a Bernie Sanders, con il 25,1%. Poco soddisfacenti i risultati degli altri candidati: Elizabeth Warren è terza col 18,3% mentre l’ex vicepresidente Joe Biden ottiene il quarto posto con il 15,6%.

In un ultimo aggiornamento, al 70% delle schede scrutinate, sembra che Pete Buttigieg sia primo nel conteggio dei delegati. Sanders è invece primo per la votazione dei cittadini dell’Iowa. Riguardo le preferenze, Buttigieg ottiene il secondo posto in entrambe le votazioni (Prima Scelta: 21,4%, Seconda Scelta: 25,2%). Questo il riepilogo dei delegati ottenuti da ciascun candidato: