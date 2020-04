Philip Normal primo sindaco del Regno Unito dichiaratamente sieropositivo

Philip Normal è diventato il primo sindaco del Regno Unito a vivere apertamente con l’HIV. Gay dichiarato, Philip ha dedicato il suo primo intervento da sindaco di Lambeth (Stazione di Waterloo, quasi 300.000 abitanti) all’ente benefico Albert Kennedy Trust, che supporta adolescenti LGBTQ + senzatetto.

Ho già parlato del mio stato di sieropositività e mi hanno detto che sono diventato il primo sindaco apertamente positivo del Paese. Non so se questo sia vero, ma se lo è è qualcosa in cui nessuno di noi dovrebbe sentirsi orgoglioso. Piuttosto evidenzia la vergogna e lo stigma associati per troppo tempo alle persone HIV+.