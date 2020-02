Polonia, raccolta fondi per salvare l’unico spazio sicuro per le persone LGBT di Cracovia

L’organizzazione LGBT polacca Znaki Równości ha aperto DOM EQ, unico spazio sicuro a Cracovia, seconda città più grande della Polonia, dedicato alle persone LGBT+, dove viene offerta la possibilità di far parte di una comunità, assistenza legale gratuita e un aiuto psicologico.

Da quando ha aperto a giugno, oltre 3.000 persone hanno frequentato i laboratori, gruppi di supporto ed eventi di DOM EQ. Ma ora, purtroppo, solo i soldi a dover servire. Ecco perché è nata una raccolta fondi All Out, lanciata da Dawid Wojtyczka, Vicepresidente Federacja Znaki Równości (Federazione per l’uguaglianza)

Ci piacerebbe accogliere molte più persone, ma i nostri fondi si stanno esaurendo rapidamente e potremmo essere costretti a chiudere ad aprile di quest’anno. Quando avevo 15 anni mi sentivo perso e solo. Sapevo che qualcosa mi preoccupava ma non c’era nessuno nella cittadina di minatori dove sono cresciuto con cui potermi confidare. Mi ci sono voluti quasi dieci anni per accettare la mia omosessualità. Oggi, sono felice e fiero di poter mostrare chi sono veramente, ma ci sono centinaia di adolescenti in Polonia che si sentono soli come lo ero io. Peggio ancora: molti hanno paura di vivere in un paese in cui oltre 80 città si sono autoproclamate “zone libere da LGBT”.

“Abbiamo bisogno di fare di più per aiutare i polacchi e le polacche LGBT+ a superare questa crisi”, prosegue Wojtyczka. “A DOM EQ, abbiamo creato un luogo dove giovani gay e lesbiche, genitori di figli LGBT+, persone trans, alleati eterosessuali e molti altri si riuniscono e si sostengono a vicenda. I nostri volontari ci aiutano a organizzare laboratori, gruppi di supporto, serate cinematografiche e moltissime altre attività. Sembrano piccole cose, ma in questa atmosfera di odio e violenza sono risorse preziose che danno speranza e sicurezza alla nostra comunità. A 15 anni mi sarebbe piaciuto moltissimo poter accedere a un luogo così meraviglioso”.