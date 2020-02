16enne gay si suicida, vittima di bullismo omofobico

Era un ragazzo gay e autistico. Questo è bastato per essere preso di mira dai bulli della sua scuola. Aveva solo 16 anni, e non poteva più sopportare tutta quell’umiliazione, giorno dopo giorno. Si chiamava Cameron Warwick, viveva a Fareham, nell’Hampshire, in Inghilterra.

Già nel 2017, Cameron avevano cercato di togliersi la vita, ma era stato salvato appena in tempo. Questa volta, invece, è riuscito nel suo obiettivo, lasciando shoccati tutti coloro che lo conoscevano. Cameron aveva detto alla madre di essere omosessuale a 12 anni, ma dalla nascita doveva convivere con l’autismo, che aveva causato anche una forte depressione.

Una depressione a cui contribuiva anche il bullismo omofobico, e che lo portava anche ad episodi di autolesionismo. Abile disegnatore, aveva più volte cercato di chiedere aiuto attraverso dei suoi disegni in cui si riferiva appunto al suicidio.

I responsabile del bullismo omofobico saranno puniti

La madre, ha confermato che il suicidio del figlio Cameron era dovuto al bullismo omofobico, da parte di alcuni compagni di classe. Ha dichiarato infatti:

Lo avevano preso di mira, e poi lo avrebbero isolato. Gli lanciavano addosso cose come il cibo, lo facevano inciampare in corridoio, lo chiamavano con dei nomi terribili e offensivi. Per i bulli, era la loro preda preferita, solo per il fatto che era gay. Era ostracizzato, molti degli alunni si rifiutavano perfino di sedersi vicino a lui, sempre continuando a chiamarlo con nomignoli.

La versione della madre era anche stata confermata da alcuni compagni di scuola di Cameron, mentre un ragazzo che il 16enne aveva conosciuto in chat e con cui portava avanti una relazione sentimentale, aveva parlato di un bullismo incessante nei confronti di Cameron. E solo perché omosessuale.