Ragazzo gay difende il fratello gay dall’omofobia paterna: la lettera è virale

Un ragazzo di nome Reid, via Twitter, ha voluto condividere un’accorata lettera a suo padre, che dopo aver accettato la sua omosessualità, in giovane età, ha mal reagito al 2° coming out in famiglia. Quello del secondogenito. Una battuta scambiata in auto, a sorpresa, ha spiazzato il ragazzo, che in difesa del fratello minore e della propria persona ha voluto replicare al babbo. Un messaggio presto diventato virale, in un tweet andato incontro a quasi 30.000 like.

Ehi, voglio iniziare questa lettera dicendo che ti amo e che sarai sempre mio padre. Apprezzo tutto ciò che hai mai fatto per me, ti rispetto molto. Ma un commento che hai fatto durante il viaggio verso l’aeroporto mi ha tenuto sveglio tutta la notte, ogni notte, per tutta la settimana. Non mi aspetto un tuo messaggio e non so nemmeno se ne voglio uno. Ma devo dirti questa cosa.

Premessa fondamentale, per poi ricordare quella frase che l’ha sconvolto: “Non prenderla nel modo sbagliato, ma fa sentire me e tua madre come se avessimo fatto qualcosa di terribilmente sbagliato come genitori”. Il fatto che fossero gay, entrambi i figli.

Come non prenderla nel modo sbagliato? In sostanza stai dicendo che il fatto che io sia gay è il risultato di una pessima genitorialità. Che questa è una pestilenza con cui siamo stati maledetti. Che sono una maledizione. Immagina un genitore che dice al figlio etero che è un errore. Quanto ti sembra sbagliato? È così che mi è suonato in macchina. È altrettanto probabile che tuo figlio sia etero, bi, gay, trans, ecc. Non sei stato educato a crederlo, e immagino di doverlo accettare. Ma non accetterò di sentire come mi sono sentito per tutta la settimana.

Otto anni fa, ho fatto coming out con te ed è stato un viaggio per tutta la nostra famiglia. Sei stato fantastico, tutto sommato, e ho pensato che avessimo fatto molti progressi. Hai persino invitato il mio ragazzo, una volta in vacanza. Poi mio fratello fa coming out ed è come se avessimo premuto il pulsante di ripristino. È come se avessi dimenticato tutto ciò che hai imparato sull’amore e sulla compassione.

Cerca di essere migliore di così e fai del tuo meglio. Espandi la tua mente. E se non lo fai, va bene. Non posso costringerti a farlo, e sicuramente non lo farò più. Ma il treno ha lasciato la stazione, papà. La mia vita è su quella strada su cui sarebbe sempre dovuta essere. Sali a bordo o non farlo. Troverò la felicità in un modo o nell’altro. Mi si spezza il cuore, devo anche chiederti questo.

Solo perché amo gli uomini non mi rende meno un uomo. E solo perché non accetti ciò non significa che non sia vero.

Dopo che Reid ha condiviso la lettera, Twitter è esploso, tanto da portarlo ad un ulteriore commento, successivo a quella pioggia di reazioni.

Non mi aspettavo che quel messaggio ricevesse l’attenzione che ha ricevuto, ma immagino che sia quello che succede quando metti qualcosa di tuo su Twitter. Ho considerato la possibilità di cancellarlo, perché sembra troppo personale. Non sono nemmeno sicuro del perché l’ho condiviso. Ero in emotivamente scosso, quando l’ho fatto. Ma tutte le risposte che ho ricevuto sono state così commoventi. Grazie a tutti per le gentili parole e il supporto.

Reid ha infine rivelato di aver ricevuto una risposta da suo padre. “Condividere altro della nostra conversazione sembra un passo troppo invasivo, ma è stato gentile e amorevole, e lo apprezzo molto. La nostra famiglia è molto unita e so di essere un privilegiato, in tal senso“. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.