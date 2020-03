Un ragazzo gay ci ha raccontato la sua vita in una famiglia che non lo accetta

Dario (nome di fantasia) ha vissuto momenti davvero incredibili, dopo aver detto ai suoi genitori di essere omosessuale. Ci ha raccontato cosa significa essere un ragazzo gay in una famiglia italiana che non accetta un orientamento che non sia quelle etero, la tensione palpabile, le litigate, le limitazioni, l’odio nei suoi confronti, il senso di vergogna. E la violenza.

Dario è un nome inventato, perché ha paura che parlare della sua storia potrebbe riaccendere la tensione in famiglia. Di lui quindi diremo solo che ha 21 anni. Per sicurezza e per proteggere la sua privacy, racconteremo la sua storia, cercando di mantenere riservate altre informazioni sensibili.

Violenza dai genitori: ragazzo gay preso a botte e cacciato di casa

Partiamo dall’inizio: Dario a 18 anni decide di fare coming out. Lo sapeva già da prima, ma ha preferito attendere la maggiore età per dirlo.

La situazione, prima del coming out, non era certo migliore. C’erano restrizioni e divieti insensati, come semplicemente fumare o bere. Ma dopo essere uscito dall’armadio, le violenze e i litigi per cose banali sono aumentate. Dario non aveva la possibilità di portare nessuno a casa, non aveva alcuna privacy, poiché i genitori entravano in camera sua senza bussare, con irruenza, quasi per trovarlo in situazioni compromettenti e ricominciare a discutere.