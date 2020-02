Ragusa Pride: prima parata della città a giugno. E si scatenato le critiche dalla destra

Il 19, 20 e 21 giugno 2020 ci sarà il primo Ragusa Pride. Ma a pochi giorni dall’ufficializzazione delle date, da parte dei partiti di destra arrivano già le prime critiche e polemiche. In particolare dal partito di Giorgia Melolni, Fratelli d’Italia, da sempre contrario ai pride. Una polemica iniziata già lo scorso anno, quando si preannunciava la possibilità di organizzare una parata nella città ragusana. A sette mesi di distanza, Fratelli d’Italia torna a parlare della questione, con un comunicato.

Aperti e disponibili a combattere ogni forma di discriminazione e violenza verso omosessuali, disabili, donne e bambini, nonché contro il bullismo e cyberbullismo, per arrivare a garantire il diritto d’uguaglianza per tutti i cittadini italiani, il circolo locale di Fratelli d’Italia non ha potuto evitare di mostrare la propria contrarietà al patrocinio che il Comune avrebbe deciso di concedere all’associazione organizzatrice del pride senza però avvisare la giunta. In realtà, una rappresentate di FdI (che sosteneva con una lista il civico Cassì) è entrata in Giunta solo da qualche settimana. E il patrocinio sarebbe stato concesso prima che questo avvenisse.

Il sindaco Cassì, interpellato, aveva deciso di concedere il patrocinio a seguito delle rassicurazioni da parte degli organizzatori, i quali avevano assicurato che non si sarebbe trattato di una carnevalata, dove sobrietà e pacatezza saranno parole d’ordine assolutamente rispettate.

Ragusa Pride 2020: già al lavoro per la 3 giorni LGBT

Sebbene manchino ancora parecchi mesi alla 3 giorni del Ragusa Pride 2020, gli organizzatori sono già all’opera per 3 giorni di eventi socio-culturali, oltre alla tradizionale parata pianificata per sabato 20 giugno. Al lavoro sono presenti Arcigay Ragusa, Agedo Ragusa, Spazio 87, UAAR Ragusa e Katastolé Prospettive.