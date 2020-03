Ralph Drollinger, il reverendo della Casa Bianca sul Coronavirus: “È colpa di gay e lesbiche”

Oggi 65enne, Ralph Kim Drollinger è un ex cestista statunitense della NBA, un gigante di 218 cm nel frattempo diventato reverendo nonché leader del “Gruppo di studio biblico della Casa Bianca”, sponsorizzato da 10 membri del Gabinetto di Donald Trump. Tra questi il vicepresidente Mike Pence, il segretario di Stato Mike Pompeo e il segretario all’istruzione Betsy DeVos, tutti insieme a Drollinger appassionatamente per novanta minuti a settimana, ogni mercoledì. Erano più di 100 anni che non si tenevano ‘corsi di Bibbia’ alla Casa Bianca, fino a quando non è arrivato il tycoon.

Ebbene in un post sul suo blog intitolato “Is God Judging America Today?”, Ralph Drollinger ha affermato che l’attuale pandemia di coronavirus sarebbe in parte causata dalle persone LGBTQ, o come le chiama lui, quelle con “una propensione al lesbismo e all’omosessualità”. Il reverendo scrive che l’America “sta vivendo la conseguente ira di Dio”, a causa dei troppi non credenti in posizioni di potere nel governo, nell’istruzione, nei media e nell’industria dell’intrattenimento. Non contento, se l’è presa anche con le “menti depravate”, ovvero coloro che a suo dire adorano la “religione dell’ambientalismo”, oltre agli atei e agnostici. In passato, Drollinger aveva sottolineato come “l’omosessualità e le cerimonie dello stesso sesso” siano “illegittime agli occhi di Dio. La sua parola è ripetitiva, chiara e puntuale sull’argomento”. Parole che passerebbero forse inosservate, per quanto gravissime in quanto pronunciate da un ‘religioso’, se non fosse che costui eserciti un’influenza diretta ai più alti livelli del governo federale americano.