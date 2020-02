Rapirono il figlio gay per ‘rieducarlo’ in Bulgaria: patteggiano a 8 mesi di carcere

Quattro anni fa, i due genitori sospettavano che il figlio fosse gay. Loro vivevano fuori Padova, mentre il ragazzo viveva in centro, in compagnia del suo ragazzo, in un quartiere abitato per lo più da studenti universitari. Quando ebbero la conferma del loro sospetto, decisero non di parlare con il figlio, bensì di rapirlo. E di rieducarlo, portandolo con la forza in Bulgaria, loro paese d’origine. Un figlio gay, per la famiglia, era una vergogna.

Ma da quattro anni non se ne sa più nulla. Sembra che il ragazzo gay sia stato portato in un piccolo paese della Bulgaria, nei pressi del Mar Nero, a vivere assieme a dei parenti. I genitori, invece, assieme all’uomo che li ha aiutati nel rapimento, sono rimasti a Padova. E sono sotto processo, perché il fidanzato di loro figlio li aveva denunciati. Il rapimento è avvenuto il 16 maggio 2016, quando i tre andarono a Padova, presso l’abitazione del ragazzo, e con la forza lo costrinsero a salire in auto. Partirono poi a tuta velocità. Nessuno, dal quel 16 maggio, ha più visto il ragazzo.

E’ così partita subito la denuncia, che li ha portati a processo. E ora hanno patteggiato davanti al giudice. Otto mesi per i due genitori, 10 per l’amico, il quale avrebbe fisicamente rapito il figlio gay della coppia. Sulla loro testa, pende anche al denuncia di lesioni verso il fidanzato del figlio. Durante l’incursione, infatti, il ragazzo aveva cercato in tutti i modi di fermare i tre, venendo picchiato. La testimonianza del ragazzo è stata confermata anche dai tanti studenti che erano presenti. Sequestro di persona, violenza privata e lesioni: di questo sono accusati al termine dell’udienza preliminare, seguita dalla giudice Margherita Brunello. E che ora gli aprirà le porte del carcere Due Palazzi.