Ratzinger è tornato: “Matrimoni gay e aborto segni dell’Anticristo”

Per chiunque si stesse chiedendo che fine avesse fatto il 93enne Joseph Aloisius Ratzinger, ovvero Benedetto XVI, nel 2013 Papa dimissionario, ecco arrivare la tutt’altro che attesa risposta.

Il Papa emerito è infatti tornato a puntare il dito contro la comunità LGBT, e non solo, paragonando matrimonio omosessuale e aborto al “potere spirituale dell’Anticristo”. Parole pubblicate all’interno di una biografia scritta dal giornalista tedesco Peter Seewald, intitolata in tedesco “Ein Leben”, e ieri rilanciate da LifeSiteNews, sito americano conservatore.

“Cento anni fa, tutti avrebbero considerato assurdo parlare di un matrimonio omosessuale”, sottolinea Ratzinger. “La società moderna è nel mezzo della formulazione di un credo anticristiano, e se uno si oppone, viene punito dalla società con la scomunica”. “La paura di questo potere spirituale dell’Anticristo è più che naturale, e ha bisogno dell’aiuto delle preghiere da parte di un’intera diocesi e della Chiesa universale per resistere”.

La biografia esce domani in lingua tedesca, mentre in inglese e in italiano arriverà il prossimo autunno. Già nel 2012, da pontefice, Ratzinger sparò a zero contro il matrimonio egualitario, definendolo addirittura “una ferita per la pace“, mentre nel 2010 definì “l’omosessualità mai moralmente accettabile”. Non una parola da parte sua in tanti anni di pontificato, invece, sulla piaga dei preti pedofili.