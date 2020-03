Realizzò coperta rainbow dopo il coming out della nipote: morta per Coronavirus nonna Jane

Era diventata famosa sul web grazie ad una coperta, retwittata decine di migliaia di volte, ma dinanzi al Coronavirus non ce l’ha fatta. Si è spenta la nonna di Molly, ragazza che il 1 febbraio scorso aveva condiviso sui social il regalo ricevuto dall’amatissima nonna. Dopo aver fatto coming out a fine 2019, in pieno Natale, la giovane aveva ricevuto una coperta all’uncinetto dall’anziana. Una coperta rainbow.

“Spero ti piaccia”, le aveva scritto nonna Jane su Whatsapp, “sono i colori dell’orgoglio gay”. “Nonna, è così bella”, le rispose la nipote. Quel tweet, che mostrava la coperta arcobaleno sul letto, ha fatto il giro del mondo, fino alla triste realtà delle ultime ore. Perché il Covid-19 ha stroncato la nonna di Molly, nel Regno Unito. Immediato l’appello lanciato dalla giovane.

Per favore, per favore, per favore, restate in casa. Sarò per sempre grata per l’amore che mia nonna ha avuto per tutti noi, per la gentilezza che ci ha mostrato. Oggi l’abbiamo tristemente persa per colpa del Coronavirus. Per favore, restate in casa.

Centinaia i messaggi di condoglianze per Molly, dinanzi ad un’anziana signora che era diventata improvvisamente la nonna di tutti, così gentile e amorevole, con quella coperta fatta a mano per la nipote.