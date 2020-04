Liz Truss ha dichiarato al Comitato per le donne e le pari opportunità:

Ci sono tre principi molto importanti che metterò in atto. Prima di tutto, la protezione degli spazi per singoli sessi, che è estremamente importante. In secondo luogo, assicurarsi che gli adulti transgender siano liberi di vivere la propria vita come desiderano senza timore di persecuzioni, mantenendo al contempo i corretti controlli e gli equilibri nel sistema.