Regno Unito, PrEP per tutti da parte del Dipartimento della Salute

La profilassi pre-esposizione (PrEP), che consiste nel prendere farmaci anti-HIV da parte di persone HIV-negative che hanno un rischio di contrarre l’HIV, riducendo sensibilmente il rischio di diventare sieropositivi, verrà nei prossimi mesi completamente implementata nel Regno Unito.

Il Dipartimento della Salute finanzierà completamente la PrEP per i soggetti a maggior rischio, riporta Buzzfeed. Tutto questo dopo la sperimentazione su larga scala che ha coinvolto circa 20.000 persone. L’implementazione sarà finanziata da nuovi fondi del governo. La notizia è stata accolta favorevolmente dagli attivisti LGBT del Regno Unito, con Will Nutland, co-fondatore di PrEPster, che ha dichiarato: “Applaudiamo che alla fine sia stata presa una decisione sul finanziamento della PrEP in Inghilterra. È giusto che le autorità locali a corto di liquidità che stanno lottando per mantenere livelli di servizi in molte aree, compresa la salute pubblica, ricevano finanziamenti aggiuntivi per fornire un servizio PrEP“.

Phil Samba, responsabile strategico per Queer Men of Color, ha chiesto ulteriore consapevolezza: “Gli investimenti devono essere aumentati per garantire che coloro che hanno più bisogno della PrEP lo sappiano, possano accedervi e, ove appropriato, siano supportati nel suo utilizzo“. La notizia arriva al termine di un anno da record, nel Regno Unito, per calo di nuovi sieropositivi gay e bisessuali. Il 71% in meno rispetto al 2012. Il segretario alla salute Matt Hancock ha sottolineato come il Regno Unito sia sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di porre fine alla trasmissione da HIV entro il 2030, grazie a questi nuovi dati che lui stesso ha definito “incoraggianti”. La diminuzione delle nuove trasmissioni da hiv è stata infatti attribuita proprio all’uso della PrEP, che va detto non copre minimamente tutte le altre malattie sessualmente trasmissibili, al di fuori del’Hiv. Il profilattico è sempre consigliato.