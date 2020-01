Regno Unito, in 5 anni -73% di nuovi sieropositivi tra i gay e i bisessuali

È evidente come anche la PreP, molto utilizzata nel Regno Unito, abbia influito su questo drastico e beneaugurante calo di nuovi sieropositivi nel Paese.

Decisamente diversa la situazione in Italia, dove nel 2017 si sono registrate 3.443 nuove diagnosi di infezione da HIV, pari a 5,7 nuovi casi per 100.000 residenti. Qui il report LILA legato al 2019.

Significant progress on HIV! But it’s important to note:

🔹The 73% is in gay/bi men

🔹New diagnoses increased in some groups in 2018

🔹43% of people still diagnosed late

🔹#PrEP access remains capped in England

🔹We can’t be complacent to reach #ZeroHIVhttps://t.co/3NrLzgYOdv

— Terrence Higgins Trust (@THTorguk) January 16, 2020