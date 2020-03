Revolution Camp 2020, torna il campo estivo che coinvolge Arcigay Giovani

Legalità e lotta alla mafia, diritto allo studio, antifascismo, diritti di genere e immigrazione sono solo alcuni delle tematiche che si andranno a discutere, in collaborazione di grandi ospiti del settore per provare ad accrescere il bagaglio culturale e dimostrare che l’ultima generazione è pronta a rendersi protagonista e a costruire un Paese migliore. Ovviamente, Revolution Camp vuol dire anche mare e relax, con diverse spiagge libere, pulitissime, ideali per chi ha voglia di rilassarsi baciati dal sole con una bevanda fresca in mano, in riva al mare.

Oltre 40 anni fa, come dimenticarlo, nasceva a Capo Rizzuto, in Calabria, il primo storico Gay Camp all’italiana, che in estate dovrebbe andare incontro ad un omaggio revival.