Ricercatore e attivista LGBT egiziano arrestato e torturato

Si chiama Patrick George Zaki. Ha 27 anni. E’ un ricercatore di gender studies all’Egyptian Iniziative for Personal Rights (Eipr) ed è anche un attivista LGBT, impegnato nei diritti civili. Ora, è impegnato in un Master a Bologna. E nei giorni scorsi è stato arrestato dalla Polizia egiziana, portato in un luogo sicuro, picchiato e torturato con l’elettroshock. Al momento è ancora in carcere con un ordine di custodia cautelare. Il ragazzo al momento sta bene, ma teme di rimanere in carcere anche per anni, come succede di solito in questi casi, che spesso vengono insabbiati e dimenticati.

Per la Polizia del Paese, è una pratica comune. La persona viene arrestata e “fatta sparire”. Viene interrogata e torturata per ottenere tutto quel che sa. Poi, o la mobilitazione è talmente forte da far inventare una falsa accusa (come accaduto in questo caso), o il cadavere di quella stessa persona viene ritrovato dopo settimane. E’ il caso di Giulio Regeni. Non è infatti un caso che le modalità e (forse) anche i torturatori del giovane attivista LGBT siano gli stessi che hanno picchiato selvaggiamente e torturato il ricercatore italiano.

Patrick George Zaki si occupa di studi di genere, ovvero lo studio socio-culturale della sessualità e dell’identità di genere. L’Egyptian Iniziative for Personal Rights si occupa di diritti umani. E’ l’unica organizzazione egiziana. E per questo tenuta sotto stretta sorveglianza dagli organi si sicurezza, sempre pronti a censurare e limitare il loro lavoro.

La storia di Patrick, ricercatore e attivista LGBT

L’incubo di Patrick inizia il 7 febbraio. Studia all’università di Bologna, dove sta facendo un Master. Era tornato in Egitto per stare con la famiglia. Ma quella mattina, all’aeroporto de Il Cairo, alla dogana il ragazzo viene riconosciuto: c’è un mandato di arresto nei suoi confronti. Lui, naturalmente, non ne sapeva nulla. La sicurezza è stata avvertita e poco dopo è stato arrestato dai servizi di sicurezza Nsi. E’ stato prima portato in un luogo della città del Cairo, poi ad al-Mansoura.