Richard Coles, il reverendo piange la morte del compagno David

Negli anni ’80 Richard Coles è diventato popolare in quanto membro del duo pop The Communards, al fianco di Jimmy Somerville (chi non ha mai ballato ‘Don’t Leave Me This Way‘?), per poi diventare prete della Chiesa Anglicana, dichiaratamente omosessuale e felicemente fidanzato con il reverendo David Coles, morto dopo una lunga malattia solo pochi giorni fa.

I due si conobbero nel lontano 2007, e da allora non si sono più separati, andando a vivere nel Northamptonshire insieme ai loro cani.

A rivelare il deceso di David, malato da tempo, lo stesso Richard, via social. Nel 2014 Coles ha pubblicato un’autobiografia di successo, Fathomless Riches: Or How I Went From Pop to Pulpit, in cui ha parlato della propria esistenza, da popstar a reverendo, dagli anni ’80 sesso, droga e rock and roll all’amore per David, passando per la sieropositività inizialmente taciuta.

In diverse parti del mondo, vedi Scozia, Brasile, Canada, la Chiesa Anglicana ha aperto le proprie porte alle nozze gay.