Richard Friedman, morto il rivoluzionario medico che sfatò il falso mito della “cura” per l’omosessualità

È deceduto all’età di 79 anni il dr. Richard Friedman, celebre psicoanalista che nel 1988 diede alla stampa uno studio rivoluzionario: “Male Homosexuality: A Contemporary Psychoanalytic Perspective”. Friedman, che fu il primo studioso a combinare scoperte in psicobiologia, identità di genere e studi familiari con la teoria psicoanalitica, sfatò il mito all’epoca ancora incredibilmente battuto della ‘cura’ per l’omosessualità.

Come riporta il NYTimes, Friedman sfidò la diffusa idea freudiana secondo cui l’attrazione per lo stesso sesso fosse curabile, radicandola invece nella biologia. L’orientamento sessuale, in conclusione, non è una questione ‘mentale’, da poter curare attraverso la psicanalisi, bensì biologica.

Quello studio ebbe enorme impatto, in un momento storico in cui la maggior parte degli altri psicoanalisti continuavano a descrivere l’omosessualità come una “perversione”, anche se l’American Psychiatric Association aveva smesso di classificarla come malattia nel 1973. “Ho sentito l’obbligo etico di trovare le ragioni del pregiudizio anti-omosessuale“, confessò una volta Friedman.

Usando studi sui gemelli e teorie della psicologia dello sviluppo, Friedman arrivò alla conclusione che fosse la biologia, piuttosto che l’educazione, a svolgere un ruolo significativo nell’orientamento sessuale. La controversa posizione fu una sfida diretta alle popolari teorie freudiane, tanto da spingerlo al centro del dibattito scientifico dell’epoca. Friedman ha poi pubblicato anche un articolo sull’omosessualità femminile premiato nel 1998 dalla Journal of The American Psychoanalytic Association come migliore pubblicazione dell’anno.