Richard Grenell, si dimette uno dei pochi funzionari gay di Donald Trump

Richard Grenell, 53enne ambasciatore degli Stati Uniti in Germania nonchè direttore, ad interim, dell’Intelligence Nazionale degli Stati Uniti, si dimetterà dall’incarico in terra tedesca, come rivelato dal quotidiano Die Welt. Grenell, fortemente voluto da Donald Trump, è uno dei pochissimi funzionari dichiaratamete gay della Casa Bianca.

Grenell non tornerà a Berlino, oltre a cedere il ruolo dell’intelligence a John Ratcliffe. Dalla Germania hanno ben accolto la notizia, visti i rapporti tesi e glaciali con il governo di Angela Merkel. Il dott. Andreas Nick, funzionario della CDU, ha dichiarato: “Per una generazione, ogni singolo ambasciatore degli Stati Uniti che ho avuto modo di conoscere personalmente era solito lasciare il suo incarico come figura di tutto rispetto e amico fidato della Germania. Ora qualcuno saluta seminando minacce, come se stesse rappresentando un potere ostile“.

Lo scorso anno Grenell aveva promesso un intervento diretto di Donald Trump per depenalizzare l’omosessualità in tutto il mondo, dicendo: “Settantuno paesi criminalizzano l’omosessualità e otto ti faranno morire solo perché sei gay. L’amministrazione Trump sta per lanciare una campagna ad hoc insieme agli alleati europei per porre fine a questa indignazione per i diritti umani“. Neanche a dirlo, non se n’è mai fatto niente. Dopo il comunicato stampa, il silenzio assoluto. Lo stesso Donald Trump ha poi ammesso di non aver mai avuto un’idea simile. A febbraio è emerso che Grenell avrebbe legami finanziari con il governo di estrema destra ungherese. Orbán, come dimenticarlo, è ormai conosciuto in tutto il mondo come uno tra i leader più razzisti, antisemiti e omofobi del globo.