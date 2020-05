Ricongiungimento familiare negato a coppia gay: cittadini di serie B anche ai tempi del Covid 19

Alberto Milazzo e Tom York sono una coppia gay, felicemente sposata in Inghilterra e unita civilmente in Italia. Alberto, scrittore professionista, quando sono scoppiati i primi casi di Vò e Codogno, era a Londra assieme al compagno, ma pochi giorni prima era tornato a Palermo (sua città natale) per assistere alla prima di uno spettacolo, preso da un suo libro. Per loro, niente ricongiungimento familiare.

Un viaggio come un altro per Alberto, abituato a viaggiare per lavoro tra Milano e Londra. Ma mentre era a Palermo, l’Italia ha imposto il lockdown. Impossibile tornare dal marito. Tom, nonostante le restrizione in Regno Unito non erano ancora state imposte, non avrebbe potuto entrare in Italia.

I tentativi del ricongiungimento familiare e la comunicazione via chat

Farnesina, numero verde per il Covid 19, istituzioni. Alberto ha provato di tutto per poter tornare da Tom, o per farlo arrivare a Palermo. Nessuno sapeva come poterlo aiutare, nonostante fossero una coppia ufficialmente riconosciuta. Chi diceva che dovevano aspettare la fine delle restrizioni, chi non aveva idea di come aiutarli, e chi invece spiegava che tutto dipendeva dall’agente alla dogana. La cosa peggiore che poteva accadere a Tom era che venisse bloccato in un aeroporto, senza la possibilità di ripartire. Per nessuna destinazione.