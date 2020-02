Rieti, il sindaco dice NO al Pride e Forza Nuova imbratta la città con poster abusivi

La scorsa settimana il Comitato organizzatore del Lazio Pride ha ufficializzato le 3 città candidate per l’edizione del 2020, ovvero Ceccano, in rappresentanza del Pride della Ciociaria, Velletri, in rappresentanza del Pride dei Castelli Romani, e la città di Rieti.

Proprio quest’ultima candidatura ha scatenato un putiferio, a causa del sindaco Antonio Cicchetti, ex MSI ora Forza Italia (eletto per soli 99 voti di scarto), che ha già annunciato il suo divieto all’eventuale sfilata (via CorriereDiRieti).

Sono contrario a questo tipo di manifestazioni, io non odio nessuno, rispetto tutti, ma chiedo rispetto anche per i bambini, per i giovani e per chi non vuole vedere certi spettacoli che sono inutili anche per la loro stessa causa. Tutti i poteri che la legge mi dà li metterò in atto, Rieti non vuole questa manifestazione. Senza avere odio per nessuno. Niente esibizioni in piazza, se fosse una manifestazione di ‘machismo’ sarebbe stata la stessa cosa. Non faccio differenze.

Parole che hanno scatenato Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center: “Ribadiamo al Sindaco che le manifestazioni sono garantite dalla costituzione, pertanto lui in quanto rappresentante di una istituzione con tale affermazione va contro la costituzione. Ribadiamo la richiesta di intervento della ministra Lamorgese, al fine che siano rispettati i diritti costituzionali. Il Pride è una manifestazione per i diritti delle persone lesbiche, bisex, gay e trans e come tale va rispettata, purtroppo certa destra Italia invece di prendere esempio dalle destre moderne e democratiche, che in altri paesi sostengono i nostri diritti, cercano consenso dagli omofobi“.