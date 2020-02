Rimini, picchia l’amante gay perché convinto che lo tradisca con sua moglie

È una storia abbastanza surreale quella che arriva da Rimini, con al centro un 37enne padre di famiglia, l’amante di 49 anni e la moglie del primo. L’uomo ha infatti prima minacciato e infine picchiato l’amante gay perché convinto che lo tradisse con una donna. Anzi no, proprio con sua moglie.

Un cortocircuito alla Triangolo di Renato Zero versione nuovo millennio, con il povero 49enne che ha provato in tutti i modi a fargli capire che a lui, le donne, proprio non interessano. Ma il 37enne, accecato dalla gelosia, ha perso la testa. Prima le telefonate, le minacce, i pedinamenti, e infine un pugno in faccia.

La vittima (assistito dall’avvocato Alessandro Pierotti) l’ha così denunciato per stalking, come riportato da IlRestoDelCarlino. Persino dinanzi ad una prima sentenza con divieto di avvicinamento il 37enne (difeso dall’avvocato Matteo Paruscio) avrebbe proseguito le persecuzioni nei confronti del 49enne, un tempo suo segreto amore. Il pubblico ministero ha così chiesto e ottenuto il giudizio immediato per stalking e lesioni personali.

Il prossimo 28 aprile si terrà una nuova udienza.