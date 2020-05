Membro conservatore del parlamento del Regno Unito fa coming out: “Gli omofobi sono cattivi, bigotti e ignoranti”

Il deputato conservatore Rob Roberts, eletto per rappresentare il collegio elettorale gallese di Delyn alla Camera dei comuni del Parlamento del Regno Unito, ha fatto coming out sui social.

Il 17 maggio scorso, durante la Giornata Mondiale contro l’OmoTransfobia, Roberts ha scritto un lungo thread in favore dell’inclusione e contro ogni forma di discriminazione, prima di dichiararsi pubblicamente.

È sorprendente che nel 2020 si parli ancora di Omotransfobia, ma così e c’è davvero bisogno di maggiore attenzione per combatterla in tutto il mondo. Abbiamo visto filmati arrivare da un Paese africano proprio questa settimana, in cui diverse persone venivano picchiate perché gay, con i leader delle comunità che promettevano “un’azione rapida per affrontare il problema”. Nel Regno Unito gli atteggiamenti e le convinzioni sociali sono cambiate in meglio negli ultimi due decenni. Ma c’è ancora molto da fare, come sempre. Ciò che non capisco sono le parole che finiscono con “fobia”. Dovrebbe significare avere paura di qualcosa. Ma non credo che le persone omofobe abbiano paura. Penso solo che siano generalmente cattive, bigotte e volontariamente ignoranti. Nella società, siamo tutti solo persone. Tutti meritiamo rispetto e di essere in grado di vivere le nostre vite come vogliamo, e di amare le persone di cui ci innamoriamo senza avere paura, odio o stigma legati a un’emozione così bella. Quindi spero che si possa fare di più per influenzare altri Paesi in tutto il mondo per migliorare il loro trattamento nei confronti della comunità LGBT, continuando ad adottare misure per migliorare gli atteggiamenti nel Regno Unito, in modo da poter essere liberi di essere noi stessi senza ansia o paura.