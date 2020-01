La Roma nascosta: prostituzione maschile del sabato notte per le vie della Capitale – VIDEO

A Roma, sono molti i ragazzi che decidono di ricorrere alla prostituzione maschile, pur di guadagnare qualche soldo. Per lo più, sono ragazzi stranieri o provenienti da città dove è difficile trovar lavoro. Così, chi tutta la settimana chi solo il sabato notte, offrono il loro corpo alle molte persone che cercano sesso occasionale. A pagamento. Non lo fanno per svago o per noia, ma per cercare di sopravvivere. Non si tratta degli stessi ragazzi che sui siti si offrono in cambio di regali o che si rivolgono solo a quegli utenti più “generosi”, ma solo per raccogliere qualche soldo da dare poi alla famiglia.

Sono spesso famiglie disagiate, dove solo una persona lavora, con uno stipendio insufficiente. Così, questi ragazzi decidono di prostituirsi, guadagnando solo poche centinaia di euro al mese. Ai genitori non dicono come hanno ottenuto quei soldi: per un padre (e un marito) che non riesce a garantire una vita dignitosa alla propria famiglia, sarebbe una vergogna. E chissà se, oltre ai soldi, accetterebbero un figlio omosessuale, anche se solo per necessità.

La Roma della prostituzione maschile: le interviste

Un inviato della trasmissione “Prima dell’alba” di Rai Tre del 25 gennaio 2020 ha voluto affrontare il tema della prostituzione maschile, andando a vedere personalmente cosa succede a Roma il sabato notte. E non è difficile trovare ragazzi che si prostituiscono vicino alla stazione Termini, in piazza della Repubblica, in via Nazionale. E solo per poche decine di euro a cliente.

“Stiamo cercando di fare soldi“. Questa la risposta di due ragazzi alla domanda dell’inviato “Cosa fate qua?“. E’ tutto molto semplice e sbrigativo. I ragazzi accettano di salire in auto con il potenziale cliente, a fare il loro lavoro e tornare da dove sono partiti, pronti per un altro avventore. E così via, per tutta la notte.