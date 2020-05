Ross e Chris primi papà di Scozia con la GPA pagata dal Servizio Sanitario Nazionale

Ross e Chris Muller si sono sposati nel 2017, e da qualche anno sognavano di diventare una famiglia arcobaleno grazie a un figlio. La coppia gay di Edimburgo aveva inizialmente pensato all’adozione, ma poi hanno ripiegato sulla maternità surrogata. Ma anche per questa opzione, i prezzi erano esorbitanti. Se alla coppia era stato presentato un “conto” da 45.000 sterline, la pratica può superare anche un centinaio di migliaia di euro.

Per questo motivo, Chris e Ross hanno deciso di rivolgersi al Servizio Sanitario Nazionale. Dopo i primi rifiuti, la coppia è riuscita a ottenere l’approvazione: il SSN avrebbe pagato tutte le spese. Lottando e insistendo, i due uomini saranno la prima coppia a diventare una famiglia arcobaleno in Scozia.

Una possibilità per avere un figlio

La futura famiglia arcobaleno non avrebbe mai potuto permettersi una spesa simile. Per questo hanno deciso di non arrendersi, fino a quando il SSN non ha detto di sì. Anche la direzione dell’ospedale non era sicura al 100% di questa opzione, poiché non era mai capitato prima che il Servizio Sanitario Nazionale pagasse le spese sanitarie per una maternità surrogata.

In realtà paghiamo come tutti gli altri, perché non dovremmo ottenere qualcosa?

Questo il pensiero di Ross, poco prima di rivolgersi al SSN. Dopo l’approvazione, hanno trovata una donna di Cambridge disponibile, e dopo due settimane dalla prima inseminazione, la surrogata ha informato la coppia che presto sarebbero stati papà.

Da quando abbiamo iniziato questo percorso, molte cose sono cambiate. Le forme non dicono madre e padre, dicono genitori A e B, e altre piccole cose del genere. Penso che sarà molto più facile per le persone percorrere questa strada, se lo desiderano davvero.

L’inseminazione è stata fatta a novembre dello scorso anno, e la nascita del piccolo è prevista per agosto.

Solo da 2 anni questa è una strada percorribile

Il governo locale scozzese ha permesso solo due anni fa ad ogni persona di richiedere l’intervento del SSN per portare a termine una maternità surrogata. La legge prevede anche che non si debba prendere in considerazione il genere e l’orientamento sessuale del richiedente. Questo significa che anche una famiglia arcobaleno può farne richiesta.