97enne veterano gay aggredito e derubato dopo aver aiutato un senzatetto

Il 97enne Rupert Starr, detenuto in un campo di concentramento per quattro mesi e innamoratosi nel 1954 del suo storico partner con cui è stato 53 anni, è stato follemente aggredito in strada lunedì scorso a Columbus, in Ohio.

Starr si era fermato per dare un po’ di soldi ad un mendicante, quando un uomo l’ha aggredito e derubato. James Fuqua, della polizia di Columbus, ha spiegato come Rupert camminasse con due bastoni, nel pieno della sua solita passeggiata quotidiana. Quando un senzatetto gli ha chiesto un dollaro l’uomo si è fermato per aiutarlo, tirando fuori il portafoglio. Ed è stato in quel momento che un delinquente l’ha aggredito, l’ha spinto a terra e derubato. Fortunatamente, Rupert non è rimasto ferito.

La polizia ha condiviso alcune immagini di una telecamere di sicurezza che ritraggono l’assalitore, ancora a piede libero. Starr è un veterano della seconda guerra mondiale che si offrì volontario per sgattaiolare oltre le linee nemiche tedesche, pur di portare un messaggio al quartier generale della divisione. Venne catturato dall’esercito tedesco ma riuscì a sopravvivere anche in un campo di prigionia. In seguito è stato omaggiato con una medaglia al valore. Starr si è poi laureato alla Ohio University e ha lavorato nel settore immobiliare. Nel 1954 l’incontro con l’uomo che è stato al suo fianco per 53 anni, l’interior designer Allan Wingfield, morto nel 2007 all’età di 80 anni.