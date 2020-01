Russia, polemica social sulla bambola transgender

Social russi su di giri, negli ultimi giorni, a causa di un bambolotto dalle sembianze femminili, ma con genitali maschili sotto l’abito rosso a pois gialli. Apriti cielo, secondo quanto riportato dal britannico DailyMail.

La bambola, trovata in un negozio di Novosibirsk, ha scosso il web putiniano, tra chi si è chiesto se sia lecito “produrre giocattoli del genere per i nostri bambini?” e chi ha consigliato ai genitori di acquistare anche “un kit medico”, in modo che i bambini possano “imparare ad amputare”.

Va detto che la bambola ‘dello scandalo’ esiste da anni, tanto dall’essere stata avvistata nel 2018, in Argentina, in un negozio Toys R Us.

“Hai considerato che potrebbe essere semplicemente un difetto di fabbricazione, o che hanno accidentalmente messo una testa femminile su un corpo maschile?”, si è invece domandato un utente, in un Paese, la Russia, già di suo ossessionata dal fantomatico ‘gender‘ e dalla nostra comunità, tanto dall’aver sposato un’omofoba ‘legge contro la propaganda gay’ che da anni vieta manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo. Pride in testa.

Foto, TheHookSite