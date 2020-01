Salvini mette alla gogna un ragazzo, lui risponde: ‘So cosa vuol dire essere presi di mira, io sono gay e alle superiori ero oggetto di bullismo’

[…]

Mi sento orgoglioso del mio imbarazzo, non avevo preparato nulla, nemmeno il discorso, perché volevo essere me stesso. Sono Dsa (disturbi specifici di apprendimento) e ne sono orgoglioso: talvolta hai difficoltà nelle esposizioni, ma stavolta c’entra poco, in realtà non ero preparato a parlare in quel momento, ha giocato più l’emozione. Credo in una politica che non brutalizzi l’umano, ma che renda libero ogni essere umano di essere ciò che è. Cosa rispondo a Salvini? Grazie Matteo, ma a me l’unica cosa che hai tolto è la serenità sul lavoro.

Un ripetersi, quindi, per Sergio, bullizzato a scuola e adesso anche dal leader del principale partito d’Italia. Ma Sergio ha una forza che ai tempi delle superiori non aveva. E lo si nota nel suo discorso dal palco delle sardine, quello integrale.