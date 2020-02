Contest per San Valentino sul ‘Bacio più bello’: vince la coppia gay

Un’iniziativa speciale per il San Valentino 2020, quella ideata dai proprietari del ristorante Beauty Garden Banqueting e dall’autonoleggio per cerimonia Softcar di Biancavilla, in provincia di Catania. Il contest social “Vota il bacio più bello” ha attirato l’attenzione di moltissime coppie, che si sono “candidate” con la foto di un bacio. E ha ottenere il primo posto sono stati Fabio e Gianmarco, una coppia gay che con il loro bacio hanno stracciato le altre coppie, aggiudicandosi ben 2.600 like.

Su 1.300 coppie che avevano partecipato per San Valentino, il bacio dei due ragazzi e presto sposi (il grande passo è previsto ad agosto) hanno conquistato i cuori degli utenti, che hanno deciso di votare la loro foto. La soddisfazione non è solo per Fabio e Gianmarco, ma anche per Claudio Leocata, proprietario del Beauty Garden Banqueting:

Questo contest ha visto la vittoria, con un bottino di ben 2.600 like, del bacio di Fabio e Gianmarco di Catania. Il loro è un bacio molto elegante e meritava di vincere. Secondi si sono classificati invece Christian e Vincenza con 1.300 like.

Oltre alla vittoria morale, per la coppia gay ci sarà un premio molto speciale, proprio per questa sera. La coppia verrà prelevata da casa da una Porsche Panamera e portata a cena presso il ristorante che ha organizzato il contest assieme all’autonoleggio (da cui proviene l’auto). Quale altro modo per festeggiare un San Valentino perfetto?