Sanremo 2020, la scaletta della finale: ecco cosa canterà Tiziano Ferro

Uno dei Festival di Sanremo più visti degli ultimi 20 anni si prepara al canto del cigno, con l’ultimissima diretta fiume in onda stanotte.

Ospiti i Gente de Cuba, Biagio Antonacci, Wilma De Angelis, Cristiana Capotondi, Christian De Sica e il cast di Popcorn, Edoardo Pesci per il lancio della fiction Rai su Alberto Sordi e Vittorio Grigolo, oltre agli immancabii Fiorello e Tiziano Ferro, che salirà sul palco in due occasioni.

La prima per cantare Alla Mia Età, e la seconda con un super medley che coinvolgerà Non me lo so Spiegare, Ed ero Contentissimo e Per dirti Ciao. Nessun omaggio a Umberto Bindi, come da noi sperato, purtroppo.

Ordine Uscita in sala 23 BIG

Michele Zarrillo

Elodie

Enrico Nigiotti

Irene Grandi

Alberto Urso

Diodato

Marco Masini

Piero Pelu

Levante

Achille Lauro

Pinguini Tattici Nucleari

Junior Kelly

Tosca

Le Vibrazioni

Raphael Gualazzi

Francesco Gabbani

Rita Pavone

Anastasio

Riki

Giordana Angi

Paol Jannacci

Elettra Lamborghini

Rancore