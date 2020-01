Sanremo Story, – 5: la TOP 10 delle canzoni più “immeritatamente” prime del Festival

Nella storia del Festival di Sanremo ci sono state tante vittorie inattese, e il più delle volte immeritate, se confrontate con il resto dei brani in gara.

Oggi, nel nostro countdown revival in attesa del Festival di Sanremo 2020, ci siamo occupati proprio di queste canzoni, dai primi anni ’80 ad oggi, dei trionfi probabilmente non propriamente meritati. A voi i commenti, se in disaccordo con noi, e soprattutto a voi la possibilità di elencarne altre. D’altronde ci sono decenni di storia sanremese da spulciare.

10) Sarà quel che sarà di Tiziana Rivale – prima nel 1983, con Vacanze romane dei Matia Bazar solo quarta.

9) Un giorno mi dirai degli Stadio – prima nel 2016, con Nessun grado di separazione di Francesca Michielin seconda e Cieli Immensi di Patty Pravo sesta.



8) Se m’innamoro dei Ricchi e Poveri – prima nel 1985, con A Lei di Anna Oxa solo settima.

7) Grande Amore de Il Volo – prima nel 2015, con Adesso e qui (nostalgico presente) di Malika Ayane terza e Una finestra tra le stelle di Annalisa quarta.

6) Per dire di no di Alexia – prima nel 2003, con Tutto quello che un uomo di Cammariere terza e Morirò d’amore di Giuni Russo settima.