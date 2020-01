Sanremo Story, – 6: la Top 10 dei super ospiti internazionali

Proseguiamo la nostra carrellata revival sanremese, fatta di chart e video-ricordi, con un’altra Top10. Dopo aver visto le 10 canzoni da ‘rivalutare’ del Festival dai primi anni ’80 ad oggi, passiamo ai migliori super ospiti della manifestazione canora.

Un ruolo, quello del super ospite straniero, ormai purtroppo perdutosi nel corso del tempo, eppure c’è stato un ventennio in cui l’Ariston è stato travolto dalle celebrità internazionali. Da recuperare con questa classifica.

10) Destiny’s Child con Survivor – Sanremo 2002

9) Take That con Relight My Fire – Sanremo 1994

8) Diana Ross con Upside Down – Sanremo 1993

7) Celine Dion con My heart will go on – Sanremo 1998

6) David Bowie con Little Wonder – Sanremo 1997

5) Elton John e RuPaul con Don’t go breaking my heart – Sanremo 1994

4) Britney Spears con I’m Not A Girl, Not Yet A Woman – Sanremo 2002

3) Madonna con Take a Bow – Sanremo 1995

2) Queen con Radio GaGa – Sanremo 1984

1) Whitney Houston con All at Once – Sanremo 1987